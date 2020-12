VÍDEO: Klopp não se anima com 7 a 0 do Liverpool contra Crystal Palace

Uma brutalidade digna de líder. O Liverpool passou no campo do Crystal Palace e fez sua maior goleada nessa temporada 2020-21. Um espetacular 7 a 0 com gols de Minamino, Mané, Henderson, um doblete de Firmino e um de Salah. Os pupilos de Klopp continuam imparáveis na Premier League.

No vídeo acima, você confere a coletiva de imprensa de Jürgen Klopp após o jogo, onde ele mostrou que já pensa na próxima partida apesar de uma goleada tão impressionante.