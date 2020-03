Koke compara João Félix com Griezmann e Agüero

A torcida do Atlético continua esperando João Felix aparecer. O português chegou ao Wanda com muita expectativa e alto valor, 126 milhões de euros para o sucessor de Griezmann. E até o momento, seu rendimento está bem longe do esperado.

No entanto, Koke, em uma entrevista com 'Marca', comparou sua adaptação com a de outras grandes estrelas que chegaram jovens ao Atleti. Além disso, fez questão de recordar sua lesão e respondeu se ele é o jogador mais talentoso com quem já jogou.

"Joguei com vários jogadores no Atlético e na Seleção Espanhola. Ele tem que se adaptar ao grupo pouco a pouco. Quando estava em sua melhor versão, se lesionou, se recuperou e logo voltou a se lesionar. Temos que ter paciência. Não é da noite para o dia que um se adapta. Isso já aconteceu com Griezmann, com Kun... Antoine demorou vários meses", afirmou o capitão colchonero.

Koke não acredita que o preço deva ser uma pressão a mais: "O mercado é assim com qualquer jogador. Vale muito se você é um 'craque' como João. Pouco a pouco, será construído o jogador que todo torcedor do Atlético ou fã de futebol quer ver. Ele não pode resolver todos os problemas".