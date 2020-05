KP Boateng sonha com a MLS

Atualmente no Besiktas, da Turquia, o meia Kevin-Prince Boateng não tira o olho da Major League Soccer. Em uma entrevista ao 'SiriusXM FC', o jogador ganês revelou o desejo de atuar na terra do 'Tio Sam'.

"Eu sempre disse a todos que me perguntavam: eu adoro a MLS, eu adoraria jogar lá para dizer que joguei na MLS também porque está ficando maior. Eu assisto muitos jogos. Está ficando mais intenso, está ficando maior. É muito, muito interessante. E há um grande mercado", disse.

"Eles me enviaram a oferta (Orlando City). Mas eles me deram 10 horas para decidir e eu disse OK, tenho que decidir como pai, como marido e como jogador. Dez horas não foram suficientes, então tive que recusar a oferta. Kaká até me ligou, ele disse: 'Escute, venha aqui. É uma ótima cidade. Ótimo lugar. O futebol está ficando muito melhor. Eu estava muito perto de vir para os Estados Unidos, para a MLS", completou.

O jogador chegou ao Besiktas por empréstimo da Fiorentina, na Turquia fez seis jogos e marcou dois jogos até aqui na temporada.