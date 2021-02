Kroos precisou escolher entre Haaland e Mbappé... e escolheu Benzema!

Toni Kroos, meio-campista alemão do Real Madrid, não só falou sobre o jogo contra a Atalanta na coletiva de imprensa antes do jogo da Liga dos Campeões. O alemão teve que responder à questão da moda.

“Haaland ou Mbappé? São dois muito bons e podem ajudar os seus times, é normal com a qualidade que vem. Mas contra a Atalanta nenhum vai me ajudar. Não vai me ajudar nem um e nem o outro. Não é o meu assunto”, disse o meio-campista .

No entanto, um jornalista não ficou satisfeito e voltou a trazer à tona o nome dos dois craques da moda. Mas Kroos pensou rápido para não tomar partido e, em vez disso, elogiar um colega.

"Último minuto. Para quem você cobra a falta para finalizar? Mbappé ou Haaland?", mas Kroos não entrou no assunto: "Para Benzema".