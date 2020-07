'La Fábrica', uma mina de ouro

Uma das grandes bases da Espanha e do mundo é a do Real Madrid. 'La Fábrica' não fica atrás de 'La Masia', o centro de operações do Barcelona.

A equipe 'merengue' vem revelando jovens jogadores com projeção que acabaram se estabelecendo no clube, embora outros não tenham tido a mesma sorte.

E isso ajudou a entidade a ter outra fonte de receita ao realizar várias transferências no mercado.

O jornal 'Marca' destaca cinco jogadores que em apenas quatro anos deixaram quase 250 milhões de euros nos cofres do clube: Morata, Achraf, Marcos Llorente, Jesé e Raúl de Tomas.

Em relação a Álvaro, o atual atacante do Atleti, que foi vendido para a Juve na época por 22 milhões, deixou outros 66 milhões em uma transferência para o Chelsea (88 milhões no total).

Por outro lado, Achraf é o segundo com mais dinheiro nos cofres. O marroquino foi para a Inter de Milão por 40 milhões, mais cinco em variáveis.

Llorente fecha o pódio marchar ao Atlético de Madrid por 30 milhões, um jogador que está vivendo uma grande fase na equipe liderada por Simeone.

Quanto a Jesé, o meia que foi tratado como joia, deixou o Madrid para jogar pelo PSG em troca de 25 milhões. Desde que saiu do Bernabéu, seu desempenho despencou.

E, finalmente, Raúl de Tomás. A venda da RDT para o Benfica deixou 20 milhões nos cofres, montante nada invejável para um atacante que também tinha um bom mercado.

Tudo o que sai da base 'blanca' valoriza. Alguns jogadores deixam 'La Fabrica' e uma pitadinha de 'arrependimento' na diretoria do Bernabéu.