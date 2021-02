LaLiga e Champions: os seis jogos do Real Madrid em fevereiro

O Real Madrid chega ao segundo mês de 2021 lutando para tirar a diferença para o líder Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol e esperando o retorno da Champions League.

O time de Zinedine Zidane terá seis jogos em fevereiro, sendo cinco rodadas da competição nacional e uma da continental, com o início dos duelos das oitavas de final.

O primeiro será no próximo sábado, com a visita ao Huesca (12h15 horário de Brasília / 15h15 hora portuguesa). Três dias depois, os 'blancos' recebem o Getafe no encontro da primeira rodada, que foi adiado (17h horário de Brasília / 20h hora portuguesa).

Nessa mesma semana, no domingo 14 (12h15 horário de Brasília / 15h15 hora portuguesa), novo compromisso da Liga no Di Stéfano diante do Valencia. Depois de visitar o Valladolid no fim de semana de 20-21 de Fevereiro, retorna à Champions para visitar a Atalanta na primeira partida das oitavas de final na quarta-feira ( 17h horário de Brasília / 20h hora portuguesa). E, para fechar o mês, a equipe recebe a Real Sociedad em 27 ou 28 de Fevereiro.