Lateral argentino é alvo de Palmeiras e Flamengo

O Palmeiras fez contatos com Andrés Herrera, reforço desejado para a lateral direita. O argentino de 21 anos é titular do San Lorenzo e atua na Seleção Pré-Olímpica.

O clube brasileiro já iniciou conversas apesar do alto valor da multa de rescisão. Renovado até 2023, o jogador tem multa de 20 milhões de euros para quem quiser levá-lo antes do prazo do contrato. No entanto, o próprio atleta admite a chance de ter uma operação concretizada.

“Ainda não sei se fico no San Lorenzo ou não. Falei com meu representante na semana passada e ele me disse que lhe escreveram do Palmeiras, que a conversa vem de vários meses.Creio que, por 4 milhões ou 5 milhões de dólares, o San Lorenzo me deixaria ir”, disse o lateral em entrevista recente a 'Rádio Sudamericana'.

'Gazeta Esportiva' afirma que o Flamengo é o outro clube brasileiro interessado no jovem.