Lautaro e seu máximo respeito ao Sevilla

O argentino Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, disse nesta quarta-feira que o Sevilla, rival da equipe milanesa nesta sexta-feira na final da Liga Europa, compareceu várias vezes ao último ato do torneio não por acaso, mas fruto do grande futebol que pratica.

"O Sevilla é um adversário difícil, que pressiona e joga um bom futebol. É por isso que está na final. Devemos estudar, treinar e nos preparar como fizemos para todos os jogos anteriores. Temos que limitar suas forças", disse Lautaro em uma entrevista com a UEFA.

“Chegaram a muitas finais, não é por acaso. Quer dizer que são uma equipe séria, uma equipe que joga bem. Devemos estar focados em nós mesmos. Estamos focados no nosso trabalho, na importância de levantar um troféu depois de tanto tempo. Estamos muito perto, temos chances de conseguir”, acrescentou.

Lautaro será uma das grandes ameaças para o Sevilla nesta sexta-feira em Colônia com o belga Romelu Lukaku, com quem forma uma dupla explosiva que já marcou 54 gols no total, sendo 21 pelo argentino e 33 por Lukaku.

O 'Toro' considerou que muito crédito pelo seu crescimento pertence ao treinador Antonio Conte.

"Sempre serei grato a Conte. Ele é um treinador que confia em mim e me ajudou a crescer. Ele me ajudou a mudar de ideia. Conte não fez isso só comigo, mas com todo o grupo", disse ele.

Lautaro também reconheceu suas grandes motivações para erguer aquele que seria o primeiro troféu de sua carreira.

"A nível pessoal, quero ganhar o meu primeiro troféu com a Inter, seria algo especial. É a minha primeira final e seria o primeiro troféu da minha carreira", disse.