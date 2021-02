Lautaro fica: "Estou buscando renovar com a Inter"

O argentino Lautaro Martínez, que quebrou uma seca de seis jogos neste sábado na vitória por 4 a 0 sobre o Benevento, disse estar feliz na Inter de Milão e que seus representantes buscam um acordo para renovar seu contrato.

"Estamos procurando isso (uma renovação de contrato), estou feliz aqui, o clube sempre se portou bem comigo. O treinador tem confiança em mim, tento dar o meu melhor, e logo os assuntos externos serão resolvidos", disse Lautaro ao terminar a partida de San Siro, em declarações a 'DAZN'.

“Sou um atacante e tenho que marcar. Trabalho para a equipe, de vez em quando falho e tenho que melhorar nisso. Quero melhorar todos os dias, tenho que dar tudo de mim todos os dias”, continuou, referindo-se ao fim de sua seca sem marcar.

Lautaro tem contrato com a Inter até 2023 com um salário líquido de 2,5 milhões de euros por temporada e, segundo a mídia italiana, está perto de estendê-lo até 2024 com um salário de 4,5 milhões. Ele tem dez gols na Serie A, depois de fazer 21 gols na temporada passada.