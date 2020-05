Lautaro não está à venda e “Barcelona sabe”, diz Inter de Milão

Lautaro Martínez só deixa a Internazionale de Milão se algum clube estiver disposto a pagar os 111 milhões de euros presentes na cláusula de rescisão do jovem atacante argentino. Foi o que garantiu o diretor esportivo dos Nerazzurri, Piero Ausilio, que também não escondeu que o Barcelona é o time que mais tem insistido para contar com o goleador.

Lautaro é a grande prioridade do Barcelona para a janela de transferências, mais até do que Neymar. O clube catalão sabe que precisa de um atacante para, em um primeiro momento, competir com Luis Suárez e, depois, herdar a vaga do ídolo uruguaio, e estava disposto a oferecer alguns de seus jogadores para uma troca com os italianos.

Entretanto, a Inter bateu o pé: quer apenas os 111 milhões de euros da cláusula, que expira no início do mês de julho. Caso contrário, seguirá com o atacante de 22 anos, cujo vínculo com a equipe de Milão ainda tem três temporadas.

“Em relação a Lautaro, ele só vai deixar a Inter se pagarem a cláusula”, Ausilio disse para a Sky Italia. “É uma cláusula que todo mundo conhece, não precisamos esconder, e é necessária, porque tem prazo e compromissos que todos precisam manter”.

“A cláusula termina no início de julho, então não vai durar muito tempo. E é a única possibilidade, hoje, que existe para tirar o Lautaro da Inter. Ele é uma peça importante para o clube e, não vamos esquecer, que ainda tem contrato por três anos com a Inter”, complementou.

“A Inter não irá vender os seus jogadores mais importantes. Nós queremos mantê-los e, eventualmente, nos reforçar no mercado de transferências, e isso também vale para Lautaro”.

“Muitos clubes nos procuraram em relação à questão Lautaro”, seguiu Ausilio. “Dentre estes, o mais determinado, aquele com o qual nós temos uma relação cordial e familiar, é o Barcelona. Eu não escondo isso”.

“E eu sei que o Barcelona sabe perfeitamente quais são as nossas intenções. A Inter não tem intenção de vender o Lautaro Martínez. Para isso, eu repito, tem uma cláusula”, concluiu.