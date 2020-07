Leganés luta bravamente, mas é rebaixado em jogo contra o Real Madrid

Se o Celta não vencesse o Espanyol e se o Leganés vencesse o Real Madrid, ele se livraria do rebaixamento. E a metade aconteceu: o Celta empatou com o já rebaixado Espanyol, mas falou a outra metade: o Leganés quase venceu, mas acabou apenas empatando em 2 a 2 com o time merengue.

O Leganés entrou em campo estando invicto há 4 partidas depois de 6 jogos seguidos sem vencer. Um histórico imponente para entrar em campo com motivação.

Porém, o jogo mal começou e a noite já pendia para o lado merengue: Valverde soltou uma bomba da intermediária cheia de efeito e Cuéllar se esticou todo para jogar para escanteio. O goleiro do time da casa fez uma partida incrível.

E já aos 8 minutos, o Real Madrid abria o placar. Isco cobrou uma falta da intermediária e Sergio Ramos subiu sozinho na marca do pênalti para fazer seu 11º gol da temporada. Um gol de cabeça indefensável.

O Leganés precisava reagir, pois só a vitória interessava. E soube empatar aproveitando as falhas que haviam na lateral direita do Real Madrid, onde Silva chegava sem dificuldades e podia cruzar buscando Bryan Gil.

E depois de muitos cruzamentos por tal área que paravam nas defesas de Areola ou nas bolas afastadas por Mendy e Casemiro, o time da casa conseguiu fazer o gol já nos acréscimos do primeiro tempo.

Silva cruzou para Bryan no meio da área e o jovem de 19 chutou por baixo das pernas de Areola. Era o gol da motivação para poder ir ao vestiário com a esperança lá em cima.

No segundo tempo, após uma tentativa de gol da intermediária com chute forte de Rodríguez, o Real Madrid passava à frente no placar. Isco deu uma bela enfiada de bola para Asensio na entrada da área, que chutou cruzado e fez um belo gol. A segunda assistência de Isco no jogo. Uma noite bastante inspirada.

A partir daí, era vencer ou vencer. Os jogadores reservas do Leganés foram flagrados na arquibancada com seus celulares de olho no resultado do jogo do Celta. O clima de tensão tomava conta de Butarque.

Mais tentativas da intermediária apareciam com Bryan, Rodríguez e Assalé, mas a qualidade individual fazia falta para terminar com a bola no fundo da rede.

E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura: o Leganés conseguiu chegar no gol de empate. Assalé recebeu um cruzamento rasteiro que quase é interceptado por Militão. O jogador dominou e chutou cruzado da entrada da área. Não deu para Areola fazer a defesa.

Do minuto 77 até o 96, foi pressão total do Leganés com Bustinza quase fazendo o gol da salvação após desviar uma bola em escanteio que tirou tinta da trave do gol merengue. E no último lance do jogo, Óscar desperdiçou a última chance do time da casa: ele chegou na área, sem marcação e chutou pra longe do gol. Todos da equipe não acreditaram no que havia acabado de acontecer.

Com o resultado, o Leganés se junta ao Mallorca e Espanyol e dá adeus à Primeira Divisão do Campeonato Espanhol. Uma equipe que lutou bravamente até o final, mas acabou não conseguindo se salvar.