Leverkusen empata com o Schalke e entra no G-4

O resultado na Veltins-Arena deixa o Bayer Leverkusen com 57 pontos. O time ingressa no G-4 graças à derrota do Borussia Mönchengladbach contra o Bayern de Munique (2 a 1) no sábado.

A partida da 31ª rodada da bundesliga, contra o Schalke 04, teve o placar aberto com gol de pênalti marcado por Caligiuri para os anfitriões aos seis minutos do segundo tempo.

Em jogada com o brasileiro Paulinho, o espanhol Juan Miranda marcou contra, empatando para os visitantes trinta minutos depois de ficar em desvantagem no placar.

Com o empate, o Schalke 04 fica com 39 pontos na nona posição da Bundesliga, a sete pontos do Wolfsburg, que abre o G-6 e é o último na zona que dá acesso à Europa League.

Na próxima quarta-feira, o Leverkusen recebe o Köln e o Schalke 04 encara o Eintracht Frankfurt fora de casa. Faltam três rodadas para o fim da competição.