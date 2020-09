Leverkusen escapa de derrota em estreia

O Bayer Leverkusen visitou o Wolfsburg neste domingo em jogo pela primeira rodada da Bundesliga 2020-21. As equipes ficaram no 0 a 0.

Treinados por Olivier Glasner, os anfitriões saíram de campo com um sabor de derrota após uma atuação que quase rendeu os três pontos na estreia da principal competição alemã.

Ainda antes do intervalo, o meio-campista Maximilian Arnold chegou perto de abrir o placar, mas acertou a bola na trave. A atuação do time da casa foi mais intensa ao longo de todo o jogo e envolveu o Leverkusen com troca rápida de passes.

O gol quase saiu com Mehmedi no começo do segundo tempo. A bola entrou, mas a arbitragem viu irregularidade e anulou o lance. Em atuação desorganizada, os visitantes conseguiram resistir à pressão e comemoraram o apito final como se fosse uma vitória.