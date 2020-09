Lewandowski, De Bruyne e Neuer: finalistas a melhor do ano na Europa

A UEFA anunciou nesta quarta-feira (23) os finalistas para o prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2019/20. Como não poderia ser diferente, Lewandowski está na lista e é o grande favorito para levar o título. Além dele, Manuel Neuer, também do Bayern de Munique, e Kevin De Bruyne, do Manchester City, são os outros indicados. O vencedor será conhecido no dia 1º de outubro, no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique foi o grande destaque da temporada e dominou o futebol europeu em 2019/20, conquistando mais uma tríplice coroa com os títulos de Champions League, Bundesliga e Copa da Alemanha. O grande nome do time certamente foi o centroavante Robert Lewandowski, que teve a melhor temporada de sua carreira com folga, marcando 55 gols em 47 jogos.

E se Lewa foi o grande goleador da melhor equipe da Europa, Neuer foi mais uma vez uma verdadeira muralha. Após algumas lesões nos últimos anos, o alemão retornou em grande forma, principalmente após a parada do novo coronavírus, e foi extremamente decisivo, especialmente na final da Liga dos Campeões, fazendo grandes defesas em momentos importantes e contribuindo com sua característica habilidade para sair jogando com os pés.

Já o Manchester City, de Kevin De Bruyne, não esteve nem perto de ter o mesmo destaque do que o Bayern - ficou em segundo lugar na liga inglesa e foi eliminado pelo Lyon nas quartas de final da Champions. Contudo, o meia belga brilhou individualmente e foi o melhor jogador da Premier League.