Lewandowski e sua esposa 'quebram' o TikTok com uma divertida dança

O atacante polonês Robert Lewandowski virou notícia nos últimos dias ao anunciar ao lado da sua esposa que doaria um milhão de euros para ajudar no combate ao coronavírus.

Comos todos os jogadores, o atacante do Bayern de Munique passa a quarentena pelo COVID-19 ao lado da sua família, em casa. E para passar o tempo utiliza as redes sociais.

Lewa surpreendeu ao aparecer dançando de uma maneira bem peculiar junto a Anna Lewandowska, uma coreografia que rapidamente ganhou as redes sociais e bombou no TikTok com mais de 260.000 likes e 3.000 comentários.