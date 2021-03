Lewandowski marca, Bayern vence e abre cinco pontos de vantagem

Werder Bremen e Bayern de Munique se enfrentaram nesse sábado no Weserstadion pela 25º rodada do Campeonato Alemão. O duelo terminou com mais uma vitória tranquila dos bávaros.

Com o RB Leipzig na sua cola, o Bayern não podia tropeçar e, por isso, começou com tudo. Goretzka abriu o placar aos 22' e Gnabry ampliou aos 35', ambos com assistências de Müller.

Os bávaros fecharam a conta no segundo tempo com Lewandowski aos 67'. O polonês marcou o seu 38º gol em 34 jogos na temporada. Como se fosse pouco, 'Lewa' se tornou o segundo maior artilheiro da história da Bundesliga com 268 bolas nas redes, atrás apenas de Klaus Fischer.

Com o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 58 pontos e abriu cinco de vantagem na liderança da Bundesliga. Já o Werder Bremen é o 12º com 30 pontos.

Na próxima rodada os bávaros enfrentam o Stuttgart (9º), enquanto o Bremen pega o Wolfsburg (3º).