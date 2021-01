Ligue 1: a artilharia do Campeonato Francês 2020/21

O Campeonato Francês chegou à sua segunda metade na edição 2020-21 e tem o Paris Saint-Germain na liderança da briga pelo título.

Os atuais campeões também dominam novamente a disputa pela artilharia, com Kylian Mbappé no primeiro lugar entre os goleadores, empatado com Boulaye Dia, do Reims.

Ambos têm 12 gols marcados até agora e vêem forte concorrência se aproximando. Memphis Depay, do Lyon, soma onze bolas na rede e aparece em segundo lugar.

Assim está a lista de artilheiros do Campeonato Francês

Com 12 gols: Mbappé (PSG) e Boulaye Dia (Reims).

Com 11 gols: Memphis Depay (Lyon)

Com 10 gols: Volland (Monaco)

Com 9 gols: Toko Ekambi (Lyon), Kean (PSG), Ben Yedder (Mónaco), Yilmaz (Lille), Delort (Montpellier) e Ajorque (Strasburgo)

Com 8 gols: Kakuta (Lens)