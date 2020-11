Liverpool e Londres poderão receber torcedores em seus estádios em dezembro

Os estádios da Premier League voltarão a receber público no mês de dezembro. Mas não em todos e com um limite de público, já que o país deixará o confinamento no próxima dia 2 de dezembro.

O organismo que dirige o campeonato seguirá as orientações do governo, que estabaleceu alguns níveis de risco para as localidades do país. Aqueles que estiverem no nível 2 poderão receber público.

Enquanto Manchester ficou no nível 3, cidades importantes como Liverpool ou Londres avançaram ao 2. Nelas, a capacidade máxima será de 2.000 pessoas.

A abertura será no final de semana dos dias 5 e 6 de dezembro. Os clubes ainda não confirmara, mas as partidas entre Liverpool-Wolves, Tottenham-Arsenal, Chelsea-Leeds United e West Ham-Manchester United, poderiam ter a presença de público.