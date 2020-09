Liverpool utiliza todo seu arsenal, vence o Arsenal e continua invicto!

O jogo começou um pouco quente com Mané levando um cartão amarelo com menos de 3 minutos por uma cotovelada em Tierney. Mas o Liverpool logo tomou conta do jogo e não deixou o Arsenal jogar e chegou a ficar com 73% de posse de bola.

Com a superioridade técnica escancarada, era questão de hora até o primeiro gol sair. Três tentativas de abrir o placar em menos de 4 minutos mostravam o que estaria prestes a acontecer: Robertson recebeu belo passe de Firmino em linha de fundo, ele tentou cruzar mas é travado por Holding na hora certa. Logo depois, Van Dijk recebeu cruzamento, cabeceia para o meio e David Luiz cortou antes de Firmino chegar para enviar para o gol. Por fim, Mané recebeu cruzamento de Arnold na marca do pênalti. Ele chegou batendo à queima-roupa e o goleiro fez uma linda defesa.

Tudo levava a crer que o Arsenal seria massacrado, mas futebol é uma caixinha de surpresas, como você já ouviu inúmeras vezes. No primeiro ataque 'gunner', Maitland cruza na área, Robertson tenta tirar e a bola acabou indo para trás, sobrando redonda para Lacazette, que jogou para o fundo do gol.

O Liverpool, com a frieza de um campeão gigante, foi para cima e, no lance seguinte, Mané fez o gol de empate. Salah chegou na linha de fundo, bateu cruzado e Leno espalmou. A bola sobrou para Mané na pequena área tocar para o fundo do gol livre. Uma resposta imediata à altura do gigante inglês.

E como isso é Premier League, a rede não pode ficar muito tempo sem balançar. O gol da virada surgiu em menos de 10 minutos depois do primeiro gol do jogo. Arnold fez um belo cruzamento, a bola passou por todos e sobrou para Robertson fazer o gol da virada. O gol da redenção.

Com um Arsenal ainda mais recuado, o 1º tempo acabou com o Liverpool já à frente no placar sem tanta dificuldade.

As dificuldades apareceram para o Liverpool mesmo na segunda metade. A equipe de Klopp voltou pressionando mas, em um belo lançamento de Willian, Lacazette ficou na cara do gol. Ele tentou tocar por cobertura, mas o chute saiu fraco e Alisson pegou sem problema. E quando Laca ainda nem acabava de acreditar na chance perdida, voltou a acontecer: Lacazette recebe uma bela bola de Ceballos na entrada da área, puxou e chutou tentando tirar do goleiro... mas Alisson fez uma linda defesa.

Duas chances desperdiçadas em tão pouco tempo para assombrar um Arsenal que contou com a partida apagada de Aubameyang, que não apareceu no jogo que mais precisava.

A partida contou ainda com a estreia de Diogo Jota na Premier. Ele entrou, quase fez o gol em uma bela bola cruzada por Salah e encontrando o jogador livre na área, mas o gol acabou chegando. Em bola afastada da zaga, a bola sobrou limpa para Diogo Jota dominar e dar uma chicotada para o canto do gol de Leno. Uma bela estreia.

Com o resultado, o Liverpool continua invicto e é o grande rival a ser batido. Quem vai conseguir parar os 'reds'?