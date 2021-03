Lucas Lima vai fazendo bom proveito de sua “prova final” pelo Palmeiras

Depois de uma temporada 2020 tão extenuante quanto vitoriosa, o Palmeiras não tem utilizado os principais nomes de seu time-base nestas suas duas primeiras partidas do Campeonato Paulista de 2021. Para algumas caras novas, a oportunidade é como se fosse um vestibular para se mostrarem aptos à responsabilidade de serem opções para o técnico Abel Ferreira ao longo desta nova caminhada. Para um velho conhecido, contudo, estes primeiros passos têm mais cara de uma “prova final”. E Lucas Lima tem respondido bem às questões iniciais.

O meia, contratado junto ao Santos com toda a pompa em 2018 e dono de um dos maiores salários do grupo, tem histórico regularmente irregular como jogador alviverde: já se mostrou útil em alguns títulos conquistados desde então, mas também esteve, muitas vezes, abaixo do esperado por torcida e crítica. Não foi titular em nenhum dos três títulos conquistados pelos palmeirenses na última temporada: saiu do banco de reservas no finalzinho da final estadual contra o Corinthians, ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, e foi reserva não utilizado por Abel Ferreira nas decisões de Libertadores da América e Copa do Brasil. Não disputou nenhum minuto no Mundial de Clubes.

Com vínculo até dezembro de 2022, o camisa 20 sabe que precisa fazer mais em campo para fugir do ostracismo. Apenas sua habilidade com a bola nos pés não é o bastante, algo que o próprio Abel Ferreira deixou claro: “Há momentos em que é importante manter a linha ascendente e manter-se forte quando as coisas não correm bem, e o Lucas tem feito isso, respeita as exigências do treinador, sabe que só habilidade não basta. É preciso chegar na área, correr, roubar a bola. E ele sabe disso. Quanto mais próximos estamos em termos ideia, mais eles sabem o que queremos. E mais chances eles têm de jogar”, disse o técnico português em fevereiro.

E se Lucas é um dos que precisam dar algum tipo de resposta neste laboratório que se transformou o início da temporada 2021, os primeiros sinais ao menos tem mostrado algo de positivo. O camisa 20 foi titular contra o Corinthians, na estreia palmeirense no estadual, e marcou um dos gols do empate por 2 a 2. Agora, nesta quinta-feira (11), foi o nome da vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano. Ostentando a faixa de capitão, participou do primeiro gol, deu o passe para o segundo, anotado por Breno Lopes, e marcou o terceiro – contando com falha feia do goleiro.

Você sabe quando foi a última vez que Lucas Lima havia feito gol e dado assistência em um único jogo? Em janeiro de 2018, na vitória por 3 a 1 sobre o Santo André que marcou a sua estreia como jogador do Palmeiras. Justamente na época em que ainda carregava consigo uma expectativa gigante que não conseguiu devolver. Três anos depois, já contando com outro tipo de percepção por parte do torcedor, ele volta a repetir o feito. Ao invés de buscar ser uma das estrelas da equipe, agora ele quer mostrar que ainda pode ser útil.

Abel Ferreira, que junto com o time-titular multicampeão de 2020 curte um período de folga, sequer esteve na área técnica no Allianz Parque. Quem comandou o time foi o seu auxiliar, João Martins. Jogos válidos pelas competições estaduais não costumam ser parâmetro para a temporada, e – convenhamos – duas partidas é muito pouco. Mas ao menos Lucas Lima tem feito o que dele se espera nestes primeiros momentos. O desafio, contudo, é manter a regularidade durante a campanha inteira. Se conseguir algo parecido, ele poderá ser uma peça mais útil ao esquadrão alviverde.