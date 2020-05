Em maio do ano passado, o Tigres venceu o Chivas por 2 a 1 no último dia da fase regular de Clausura. Lucas Zelarayán marcou o segundo gol com uma jogada que deixou clara sua qualidade individual.

O jogador de futebol argentino, que assinou em 2020 com o Columbus Crew depois de quatro anos no Tigres, dominou, já girando para finalizar com a perna esquerna na vitória de sua equipe sobre o Chivas Guadalajara no Campeonato Mexicano de 2019.