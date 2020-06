Luís Fabiano revela ofertas de Real Madrid, City e Milan

Hoje com 39 anos, Luís Fabiano soma dois anos desde que parou de jogar. Aos 37 anos, o 'Fabuloso' deixou o Vasco da Gama com 20 jogos e seis gols marcados.

Em entrevista ao programa 'Bola da Vez', da ESPN, o atacante contou sobre sua época na Espanha, quando ele recebeu ofertas de gigantes do futebol mundial.

"Olha, nos tempos do Sevilla eu recebi propostas concretas de Manchester City, Shakhtar e Real Madrid. O Milan também, e o Olympique de Marselha. Eu fiz de tudo para ir para o Real Madrid, não vou mentir não (risos)", revelou Luís Fabiano.

"Mas acabou não se concretizando, porque esses times quando vão contratar algum jogador eles tem duas, três opções, eles partem para outra. E o presidente do Sevilla só me liberava por um caminhão de dinheiro", acrescentou o brasileiro.

Antes do time carioca, o atacante passou pelo Tianjin Tianhai (China), São Paulo, Sevilla, Porto e Rennes, além da Seleção Brasileira.

Segundo ProFootballDB, Luís Fabiano somou 608 partidas oficiais em sua carreira e marcou 302 gols. É o maior artilheiro do São Paulo no Século XXI e terceiro do clube em todos os tempos (212 gols em 352 jogos).