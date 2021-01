Luiz Adriano vira carrasco do Corinthians e já é maior artilheiro do Palmeiras no Derby no século

Luiz Adriano chegou ao Palmeiras na metade de 2019 e, entre lesões, parece ter achado sua melhor forma sob o comando de Abel Ferreira. Ainda em busca de mais títulos para cravar o sucesso da sua passagem pelo clube, o centroavante já pinta como um "carrasco" do rival Corinthians.

Autor de dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o adversário na última segunda-feira, no Allianz Parque, o atacante chegou a quatro tentos diante do clube do Parque São Jorge, a maior marca alcançada por um jogador palmeirense neste século.

O dono do recorde anterior era o também centroavante Obina, autor de três gols na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians pelo Brasileiro de 2009, em duelo disputado na cidade de Presidente Prudente.

O último jogador a ostentar uma boa marca de gols diante do Corinthians havia sido o meia Alex, que balançou a rede em dez oportunidades contra os alvinegros. O mais impressionante é que seis desses tentos foram no ano 2000.

No geral, Luiz Adriano igualou o centroavante Jô, que também tem quatro gols marcados no clássico, mas defendendo o Timão. O corintiano, no entanto, levou nove jogos para atingir a marca.

No século, o único que supera ambos é Romarinho, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Utilizado até hoje em provocações do Corinthians contra o Palmeiras, ele ostenta o respeitável histórico de cinco gols marcados em cinco Dérbis disputados.