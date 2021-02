Mancini analisa derrota no clássico: "Ficamos abaixo do que poderíamos fazer"

Santos e Corinthians fizeram o clássico adiado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, nessa quarta-feira, na Vila Belmiro. Os donos da casa levaram a melhor graças ao gol marcado por Marcos Leonardo.

Com a derrota, o Corinthians se afastou da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. O time de Mancini é o 10º colocado com 49 pontos. Ao final da partida, o treinador analisou o resultado.

"A atuação no primeiro foi muito melhor, quando interrompeu o jogo em função da luz, o Corinthians tinha uma superioridade no jogo, na volta ficou um jogo mais equilibrado, mas mesmo assim tivemos algumas oportunidades claras de gol que não podemos desperdiçar, ainda mais num clássico, num jogo tão apertado", analisou Mancini.

"E na segunda etapa faltou. Sofremos o gol no comecinho, o que fez com que o Santos recuasse um pouco. Se na primeira etapa a gente via dois blocos na equipe do Santos, no segundo vimos os 11 atrás, tentando sair no contra-ataque. Dificultou. Mas, tecnicamente, a nossa equipe ficou abaixo do que poderia fazer", completou.

Confira no vídeo acima o que disse o treinador do Corinthians!