Com gols de Oiveira e Fábio Santos, Corinthians e Atlético Goianiense ficaram no 1 a 1 na 20ª rodada Brasileirão. O resultado deixa o Timão com 25 pontos na nona posição da tabela, ainda podendo ser ultrapassado após os jogos do domingo.

Confira no vídeo acima as palavras de Vagner Mancini, que analisou o jogo e agora pensa no confronto do próximo sábado, quando recebe a visita do Atlético Mineiro.