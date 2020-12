Mancini conquista elenco do Corinthians com conversa "aberta" e jeito franco

O técnico Vagner Mancini ganhou o respeito dos jogadores do Corinthians pela capacidade de administração do grupo e transmissão das ideias. O diagnóstico se dá em conversas da reportagem com os próprios jogadores, animados com a evolução demonstrada pela equipe.

Contratado para afastar o time da zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador tem mostrado treinamentos produtivos na avaliação dos atletas, principalmente em termos de organização defensiva.

Havia um temor, principalmente entre os mais experientes, que a tão conhecida defesa corintiana não conseguisse retomar o nível estabelecido na década depois das atuações registradas com Tiago Nunes e Dyego Coelho.

Com dois atletas que foram para a Copa do Mundo em 2018, o Timão chegou a ficar 10 jogos consecutivos sendo vazados pelos seus adversários no começo do Brasileiro, além de ser, até a 15ª rodada, a equipe que mais permitia finalizações dentro da sua própria área.

Depois da chegada do treinador, após uma decepcionante derrota por 2 a 1 diante do Ceará, já são cinco jogos sem ser vazado pela equipe adversária em 11 partidas sob o comando de Mancini. A sequência chegou a três duelos consecutivos com o 0 a 0 frente ao Fortaleza.

Com simplicidade, Mancini retomou esse nível de atuação e viu Cássio parar de ser tão exigido durante as partidas. As cobranças são abertas e respeitosas, na avaliação do próprio elenco.

"Às vezes tem que tomar cuidado com essa nova geração, mas ele consegue conversar com todos", relatou um atleta à reportagem. A capacidade de rodízio também é citada como qualidade de Mancini.

"Tenho um monte de gente doida para jogar, vários jogadores em boa condição também. Preciso trabalhar isso", disse o comandante após a vitória contra o Inter, no final de outubro. Todos os atletas em condição de jogo já foram utilizados por ele.

Depois de algumas boas atuações, os atletas mostram ansiedade para "sacramentar" o bom trabalho no clássico contra o São Paulo. Um grande duelo, contra o líder do Brasileiro, selaria a recuperação na competição para um fim de ano mais tranquilo.