VÍDEO: Mancini fala em "recuperar" Otero e outros jogadores no Corinthians

O Corinthians visitou o Fortaleza nessa quarta-feira e voltou a São Paulo com um ponto a mais após empate em 0 a 0 no Castelão, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Com isso, o time paulista chega a 30 pontos e ocupa o 10º lugar na tabela.

Agora, o time de Vagner Mancini tem nove dias para treinar pensando no jogo do domingo, 13 de dezembro, quando recebe o São Paulo. Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico do Timão após o empate no Ceará.