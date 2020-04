Mané, disposto a cancelar a Premier sem título: "Não me sinto campeão"

Mané não ficaria surpreso se o Liverpool acabasse não sendo campeão da Premier League. Em entrevista ao 'TalkSports', ele deixou claro que, para ele, a saúde vem em primeiro lugar. O ideal em sua opinião seria voltar ao campo e ganhar o troféu, mas a situação é complicada.

Quando perguntado se ele já se sente um campeão, ele disse: "Ainda não, acho que não. Adoro meu trabalho e amo futebol, quero vencer em campo. Quero vencer as partidas e quero receber o troféu, é isso que eu adoraria , mas, com essa situação, entenderei o que acontecer".

O atacante dos 'reds' explicou sua posição: "Algumas pessoas perderam membros de suas famílias e essa é a situação mais complicada, mas, para mim, é o meu sonho (vencer a Premier) e quero vencê-la este ano. Se não for o caso, eu aceito. Faz parte da vida".

"Espero que possamos vencer no próximo ano", disse ele sobre um cancelamento hipotético do campeonato. Vale lembrar que o Liverpool está em primeiro lugar na Liga, com uma vantagem de 25 pontos sobre o Manchester City.