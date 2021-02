Vindo de um empate com o Bahia sem gols, o Vasco jogará contra o Flamengo no dia 04/02 pela 34ª rodada do Brasileirão.

No vídeo acima, você confere as palavras de Marcelo, zagueiro do Vasco, onde ele elogia o papel de Luxemburgo no comando do time que está lutando para não ser rebaiaxado. O jogador também aproveita para analisar esse importante encontro.