No último dia 21/11, o Santos visitou o Athletico-PR e acabou perdendo graças ao gol de Thiago Heleno aos 76 minutos, o único gol do jogo.

Sobre tal confronto, você confere as palavras do técnico interino do Peixe, onde ressalta que é preciso dar valor para os jovens jogadores da equipe. O Santos atualmente está em 6º lugar, com 34 pontos.