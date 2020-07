Marcelo e sua temporada 'mais vazia' em 13 anos no Real Madrid

E o Real Madrid terá um desfalque importante para as partidas finais da La Liga: Marcelo, que vivia o seu melhor momento na temporada, deve desfalcar os merengues até o final do Campeonato Espanhol.

O jogador, segundo comunicado da equipe, sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo e deve perder cerca de três semanas lesionado, abrindo espaço para Mendy novamente se garantir como titular da posição.

Mesmo que o francês seja criticado por boa parte da torcida do clube, o lateral colocou Marcelo no banco de reservas para esta temporada: aproveitou as lesões do brasileiro e foi titular em alguns dos jogos mais importantes do Real Madrid na Liga dos Campeões.

Agora, com a contusão do veterano, Mendy deve terminar os últimos quatro duelos da La Liga entre os 11 iniciais: as únicas opções de Zinedine Zidane para a posição excluindo o francês são dois garotos da base que não atuaram nenhuma vez pelos profissionais da equipe. Mesmo quando a Champions, o clube merengue terá que vencer o Manchester City para continuar na competição - e os Citizens são um dos grandes favoritos para o torneio.

Durante toda a temporada, não só Mendy tem mais partidas que Marcelo (27 a 23), mas também mais minutos em campo, jogos da La Liga e da Liga dos Campeões. A única competição em que o brasileiro atuou mais que o francês foi na Copa do Rey, torneio considerado menos importante pela comissão técnica do Real.

Na verdade, desde a temporada 2012/13 que Marcelo não atuava tão pouco pelo clube: naquele ano, o jogador perdeu quase 30 partidas por duas graves lesões. Antes disso, temos que voltar para 2006/07, quando o atleta tinha acabado de chegar em Madri e tinha 18 anos - o jovem atuou em só seis partidas naquele ano.

No momento em que o brasileiro parecia próximo de reencontrar sua melhor forma e colocava dúvidas na cabeça daqueles que afirmar que seu ciclo no Real Madrid está acabando, veio mais uma contusão e tempo perdido: o lateral já começa atrás de Mendy - e quem sabe Reguilón - na briga por uma vaga de titular para 2021/22.

Com 32 anos e já falando sobre o que pretende fazer após a aposentadoria, Marcelo mostra que ainda tem muita lenha pra queimar dentro de campo, mas também evidencia que não é nenhum garoto fora dele.