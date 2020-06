Mario Gomez brinca: "Estou negociando com o Real e o Barça"

Mario Gomez se aposentou do futebol neste fim de semana, no qual recolocou Stuttgart na categoria mais alta. Ele contribuiu com sete gols e uma assistência para o sucesso da equipe alemã, onde também começou sua carreira.

Se o atacante foi caracterizado por alguma coisa durante todos os anos em que foi profissional, foi por sua regularidade diante do gol. Mario Gomez nunca decepcionou e fez suas melhores temporadas no Bayern de Munique, quando nas temporadas 2010-11 e 2011-12 assinou 39 e 41 gols, respectivamente.

Apesar de não ter sido titular, ajudou a conquistar a tríplice coroa em 2013, com 19 gols e três assistências, principalmente atuando como substituto.

Apesar de ter sido titular na Seleção Alemã, ele teve uma lesão na Copa do Mundo de 2014 e não pôde ser campeão mundial com seu país e, a partir desse momento, suas chances caíram ao passar pela Fiorentina, Besiktas e Wolfsburg.

O eterno atacante se aposentou marcando seu último gol em seu último jogo, fechando com chave de ouro uma frutífera carreira.

Para se despedir, ele se atreveu a brincar com a sua não aposentadoria: "Estou negociando com o Real Madrid e Barcelona. Se as negociações não se concretizarem, vou me aposentar". Uma piada que não podia ser tão absurda, já que houve um tempo em que ambos, aproveitando sua ascendência espanhola e seu bom desempenho, consideravam sua assinatura.