Martín Benítez elogia parceria com Cano no Vasco: "me ajudou muito"

Martín Benítez é cria da base do Independiente e defendeu apenas o “Rei de Copas” em toda a sua carreira. A primeira temporada pelos Diablos Rojos foi em 2011, quando causou um rápido impacto na equipe.

Depois de terem trazido Germán Cano, que vinha dando conta do recado no ataque, o Gigante da Colina investiu para contar com esse outro argentino no pelotão de frente.

Aos 26 anos, Benítez soma onze jogos disputados com o Vasco da Gama, sendo titular em nove. Ele já marcou um gol pelo time treinado por Ramon Menezes e deve estar em campo neste domingo.

Confira no vídeo parte da entrevista do atacante na semana de preparação para o duelo deste domingo contra o Athletico-PR, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O argentino destaca a parceira com Cano para conseguir se adaptar.