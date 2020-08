Brasileirão: as prováveis escalações de Grêmio e Corinthians

Grêmio e Corinthians voltam a campo neste sábado vivendo diferentes momentos. A partida na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para às 16h (hora de Brasília).

Os paulistas buscam recuperação na temporada após decepções na Libertadores, no Paulista e na estreia pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o time de Porto Alegre chega com quatro pontos em dois jogos no campeonato e aguarda os retornos da competição continental e da final do Gauchão.

Após empatar com o Ceará em Fortaleza usando apenas três titulares, Renato Gaúcho voltará a escalar o que tem de melhor. Victor Ferraz, Guilherme Guedes e Paulo Miranda - nenhum deles é titular absoluto - não devem ter condições de atuar.

Tiago Nunes, por sua vez, não poderá contar com Fagner e Carlos Augusto, machucados. Boselli, vindo de cirurgia na face, e Janderson, envolvido em negociação, também devem estar ausentes.

Prováveis escalações

Grêmio: Vanderlei, Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann, Cortez,Maicon, Matheus Henrique (Lucas Silva), Alisson, Jean Pyerre (Isaque), Pepê e Diego Souza.

Corinthians: Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez (Gil), Danilo Avelar, Sidcley, Gabriel, Cantillo, Luan, Ramiro, Vital e Jô.