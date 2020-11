Matheus Davó comenta sobre poucas oportunidades com ex-treinadores do Corinthians. DUGOUT

Atacante do Corinthians concedeu entrevista coletiva, falando sobre seu momento com a camisa alvinegra. O Corinthians se prepara para encarar o Grêmio, em jogo válido da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.