Matheus Ribeiro e Fernandinho projetam temporada da Chape em 2021

A Chapecoense vai se preparando para a temporada 2021. A campeã da Série B renovou com vários jogadores e manteve a base.

Matheus Ribeiro, um dos destaques da temporada, falou sobre a renovação. "“Sentimento de felicidade, a gente fez um ano maravilhoso e graças a Deus deu tudo certo. Agora, renovando, o sentimento é de felicidade e gratidão ao clube que me abriu as portas e proporcionou todas as condições para realizar meu trabalho”, disse.

