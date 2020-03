Mbappé dá elástico e caneta dupla contra o Dijon

O Paris Saint-Germain venceu o Dijon sem dificuldades em uma partida com Kylian Mbappé como protagonista no comando de ataque. Dois gols marcados e uma assistência a Icardi entraram para a conta do francês, que também exibiu a sua habilidade em um lance de efeito.

Uma das jogadas mais estéticas da temporada na Ligue 1 foi realizada pelo atacante do PSG neste sábado. Não deu certo no fim do lance, mas o Parque dos Príncipes o reconheceu com uma ovação alta.

Foi aos 25 minutos do primeiro tempo, ainda com 1 a 0 no placar. Mbappé pegou a bola na lateral e encarou Tavares perto da área. A primeira caneta veio com um elástico surpreendente.

Depois de avançar passando pelo primeiro marcados, encontrou Alphonse, que abriu as pernas para uma nova caneta. Lautoa apareceu para fazer a cobertura e afastar. Menos mal para os visitantes, que ainda sofreriam muito na derrota por 4 a 0.