Mbappé e uma dedicatória que causa arrepios

O Paris Saint-Germain comanda (pelo menos momentaneamente) a liderança da Liga Francesa depois de vencer um Nîmes por 4 a 0 que não conseguiu impedir o potencial ofensivo de uma equipe da capital liderada por Kylian Mbappé.

O camisa '7' teve um desempenho brilhante e facilitou a vitória da equipe de Thomas Tuchel com dois gols. O que mais chamou a atenção foi o primeiro, mas mais do que pela definição, pela comemoração.

E é que Mbappé teve um gesto de um verdadeiro craque na hora de comemorar o gol já que, depois de marcar, correu diante das câmeras para mostrar uma camisa com uma mensagem muito especial: “Força Lucas, estou com você”.

Como diz 'AS', essas palavras foram dirigidas a Lucas, um jovem torcedor da equipe do Parque de los Príncipes que luta contra o câncer há vários meses.

Sua dedicação não ficou no gramado, já que após o encontro, Kylian publicou em seu Twitter pessoal as fotos que eternizaram o momento de uma comemoração que, com certeza, terá sido uma grande alegria para este jovem torcedor.