"Mbappé fala bem espanhol"

Ao longo da sua trajetória, Mbappé já deixou claro que estaria encantado e jogar no Real Madrid algum dia. E parece que não terá problema algum se decide jogar na Espanha.

Pablo Sarabia conversou com o programa 'El Transistor' e revelou, entre outras coisas, que Mbappé sabe falar espanhol. "As vezes me responde em nosso idioma e fala bem", disse. Um dado que, sem dúvidas, agrada o madridismo.

Além disso, o jogador admitiu que tem bom relação com o atacante. "Me dou muito bem com ele, também com Neymar", disse. Embora converse mais com o brasileiro:"Nos entendemos melhor pelo idioma", explicou.

Por último, Sarabia apontou uma data de volta aos treinamentos. "Voltaremos no dia 22 de junho", comentou.

A Ligue 1 foi encerrada, mas a Champions será disputada em agosto. Por isso, devem voltar a treinar e recuperar o ritmo para a competições continental.