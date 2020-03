Mc Livinho no Audax? Cantor tem coleção de golaços em peladas

O Audax, time que disputa a segunda divisão do futebol paulista, virou notícia neste sábado (07) por uma contratação impensável. Não, não estamos falando de Yaya Touré, que segue perto do Botafogo. Na verdade, o clube de Osasco, presidido pelo pentacampeão Vampeta, contratou o MC Livinho, nome famoso do funk.

O nome de Mc Livinho inclusive já foi publicado no BID. Ou seja: ele está regularizado para realizar um de seus sonhos. Sem nunca ter escondido a vontade de ser jogador profissional, o artista de 25 anos assinou vínculo até o final da segunda divisão paulista.

Além de ser conhecido pelas suas músicas, Livinho também costuma aparecer com destaque nos amistosos de fim de ano realizado por jogadores. Veja, abaixo, os principais lances do MC.

A curiosidade agora é em saber se o astro do funk conseguirá repetir, em jogos profissionais, as exibições demonstradas nas peladas festivas.