"Me envergonha o que os brancos fizeram com os negros", diz Guardiola

Questionado sobre o racismo, Pep Guardiola foi claro e contundente. O que aconteceu não pode ser tolerado e não deveria voltar a se repetir nunca mais.

Guardiola falou sobre o tema, se disse "envergonhado" e cobrou atitudes reais no combate ao racismo que ainda assola a nossa sociedade.

"Deveríamos enviar milhares de mensagens para o povo negro. São mais de quatro séculos, 400 anos, fazendo o que fizemos com essas pessoas adoráveis. Estou envergonhado com o que o povo branco fez com o povo negro. Só porque se nasce com a cor da pele diferente, como é que as pessoas podem pensar que são diferentes das outras? Todos os gestos são bons, positivos, mas temos de fazê-los com base em fatos. Isto não vai ser resolvido em dias, mas devemos fazer tudo para mostrar que isso não é aceitável", disse a 'Sky Sports'.

"No século XXI, isso ainda acontece, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Temos que fazer muitas coisas pelas pessoas negras, que não fizemos até agora", completou.