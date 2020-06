"Me pressionaram para que eu entregasse Pablo Escobar"

René Higuita não é compreendido sem Pablo Escobar. O 'Patrón' foi uma parte muito importante de sua carreira no futebol, e ele nunca negou tê-lo conhecido pessoalmente, embora isso lhe custasse ter que conviver com a suspeita de ter participado do narcotráfico, porque imediatamente caiu no conhecimento popular que os dois eram amigos.

Higuita é um dos poucos que pode afirmar ter conhecido Pablo Escobar. E ele é um dos que consideram que, apesar de tudo, a droga trouxe coisas boas.

Essa suposta amizade, no entanto, custou-lhe momentos desagradáveis. Por exemplo, ele foi preso acusado de ter colaborado em um sequestro, pelo simples fato de ser um dos amigos mais conhecidos de Escobar.

Mas ele também teve que lidar com a pressão da polícia por esse mesmo motivo. As autoridades, quando estavam buscando a droga, foram até o goleiro buscar sua ajuda.

"Quando começou essa perseguição a Pablo Escobar, a polícia começou a investigar todos os seus amigos. Eles me pressionaram a entregá-lo, mas eu não sabia de nada. As autoridades sabiam que eu era inocente", explicou Higuita em entrevista à 'FOX Sports'.

"Eu sou amigo de todos. O fato de eu ser amigo de Pablo Escobar não significa que eu sou um narcotraficante. Quando você vai a público, você dá aos inimigos a possibilidade de fazer você parecer um m****", acrescentou.