Medellín pode sediar a final da Libertadores 2023

As autoridades de Medellín indicaram nesta segunda-feira a cidade colombiana como sede em 2023 para a final da Copa Libertadores ou da Copa Sul-Americana.

"Medellín se candidatou para sediar as finais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana em 2023. Isso, para continuar sendo a capital do esporte, continua trazendo os melhores eventos esportivos nacionais e internacionais para a nossa cidade", afirmou o diretora do Instituto de Esportes e Recreação de Medellín (Inder Medellín), Diana Toro, em um vídeo divulgado à imprensa.

Ele acrescentou que a capital do departamento de Antioquia (noroeste) possui infraestrutura hoteleira, transporte e uma opção cultural variada para receber fãs que podem viajar para aquela cidade.

A oferta do estádio Atanasio Girardot foi feita em carta ao presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, na qual afirmou que esse órgão garantirá "todas as etapas pertinentes para viabilizar esse projeto".

"Com hospitalidade e alegria, daremos as boas-vindas à CONMEBOL e aos torcedores das equipes para que eles possam ter a melhor experiência em Medellín", acrescentou o funcionário na carta.

A segunda etapa da final da Copa Libertadores foi disputada duas vezes em Medellín: a primeira foi em 1995, quando o Atlético Nacional empatou em 1 a 1 com o Grêmio e a equipe brasileira foi coroada campeã, e a segunda em 2016, quando o o clube venceu o Independiente del Valle por 1 a 0 e conquistou o título.

Ele também sediou dois jogos de primeira mão da final da América do Sul: o primeiro em 2002, quando o San Lorenzo derrotou o Atlético Nacional por 0-4 e acabou conquistando o título, e o segundo em 2014, quando o River Plate arrancou um valioso 1 a 1.

Esta cidade foi um dos locais da Copa do Mundo Sub-20 de 2011 e organizou os Jogos Sul-Americanos de 2010.