Lisandro López, um bom atacante argentino, assinou pelo Olympique Lyon na temporada 09-10 e saiu do clube na temporada 13-14. Naquele tempo, ele deixou sua marca.

Houve 168 partidas disputadas pelo 'Licha' na equipe francesa, e ele marcou 82 gols, quase 0,5 por partida.

Aqui está uma compilação de seus melhores momentos com Lyon. Atualmente, ele está vivendo seus últimos dias de futebol com a camisa do Racing.