Nessa sexta-feira, Rafinha completa 28 anos! O jogador que tem passagens por Barcelona, Celta e Inter de Milão, agora defende as cores do Paris Saint-Germain.

Com a camisa do PSG, o meia já disputou 18 partidas e deu quatro assistências em 919 minutos em campo.

Confira no vídeo acima os melhores momentos de Rafinha com a camisa do PSG!