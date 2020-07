"Messi pode fazer o que quiser, quando quiser e como quiser"

Leo Messi deu uma chamada na equipe após a derrota para o Osasuna e, dias depois, o conjunto azulgrana respondeu com uma goleada sobre o Alavés. O capitão mostrou que não está satisfeito e alguns apontaram a possibilidade de uma saída da Cidade Condal. Gago falou sobre isso.

"Acredito que ele vai decidir até quando irá jogar no Barcelona, se vai se aposentar no Barça. Sua carreira e a vida pessoal passam por isso. É um cara que pode fazer o que quiser, quando quiser e como quiser. Mas o seu coração é do Newell's", reconheceu a 'Vélez TV'.

Gago, que dividiu o vestiário da Seleção Argentina com Leo Messi por vários anos, reconheceu que em casa tem um fiel admirador do '10' de Rosário. Seu filho Mateo é fã do atacante do Barcelona.

"Tem adoração por Messi. Está com a camisa, com a foto, vê os gols... está sempre assim. Por sorte, Leo foi muito simpático comigo e com Mateo, assim que algumas vezes conversam um pouquinho", completou.