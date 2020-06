México anuncia data para a volta do futebol: 24 de julho

O futebol mexicano está se preparando para voltar. A primeira rodada do Apertura será realizada em 24 de julho, conforme comunicado oficial.

A própria liga aproveitou a ocasião para se manifestar demonstrando estar satisfeita com a decisão de dar o Clausura por concluído há cerca de três meses.

Haverá duas rodadas duplas nesta retomada do esporte: a quarta e a nona. É o modo elaborado pelas autoridades do futebol do país, que marcou a final para 13 de dezembro.

Outra decisão no calendário foi a definição das datas da final da Copa 20119-20, que será realizada em 16 e 23 de setembro com a decisão entre Monterrey e Tijuana.