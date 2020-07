Milan goleia o Bologna e encaminha vaga

O Milan ficou ainda mais dentro da zona que dá vaga para a Europa League em uma partida em casa contra o Bologna. Do início ao fim, o domínio foi dos anfitriões, em atuação que se refletiu no placar final.

Com 25 minutos de bola rolando, os visitantes já perdiam por 2 a 0 graças a gols de Saelemaekers e Çalhanoglu. Pouco antes do intervalo, Tomiyasu descontou para o Bologna, mas Bennacer, Rebic e Calabria voltariam do vestiário para completar a goleada.

Faltando quatro rodadas para o final do Campeonato Italiano, o Milan está em sexto na tabela e acumula 56 pontos, com o Napoli (7º) a três pontos e o Sassuolo (8º) a oito.

Na próxima partida, o time treinado por Stefano Pioli visita o Sassuolo. Já o o Bologna - em 10º com 43 pontos - vai a Bérgamo enfrentar a Atalanta.