As mudanças do elenco do Real Madrid para 2020/21

Com o título de LaLiga garantido, o Real Madrid volta suas atenções para a Champions League, que retorna no mês de agosto. Mas além de pensar no confronto com o Manchester City, a diretoria merengue já começa a planejar o elenco para a próxima temporada.

Com a crise do novo coronavírus, Florentino Pérez, presidente do clube, já admitiu que será difícil fazer contratações bombásticas. Mas enquanto grandes craques não chegam, Zidane e cia. tentam definir o futuro de alguns dos jogadores que já estão no atual elenco, como estrelas que não jogam, jovens que precisam de mais minutos em campo e atletas emprestados.

Confira as principais mudanças que o Real pode ter para a próxima temporada.

Militão, Reinier e Jovic

Enquanto Vinicius Jr. e Rodrygo ganham cada vez mais destaque sob o comando de Zidane, outros brasileiros ainda procuram se firmar na equipe.

Conforme apurado pela 'Goal', Miltão cogitou pedir para ser emprestado no início do ano, mas após os conselhos de Marcelo e Casemiro, resolveu ficar. Então, na reta final de LaLiga, o zagueiro teve boas atuações e se firmou como reserva de Sérgio Ramos - cada vez mais importante no clube - e Varane. Com o crescimento, o jovem deve ser ainda mais utilizado na próxima temporada.

O futuro de Reinier em Madrid, por outro lado, não está tão garantido quanto o de Militão. Sem muitas oportunidades, o jovem ex-Flamengo pode acabar sendo emprestado. De acordo com informações da 'Goal', o brasileiro tem propostas do Bayer Leverkusen e o clube merengue vê com bons olhos um empréstimo para o jogador.

Em situação parecida está Brahim Díaz, que pouco atuou nesta temporada e tem o Getafe como um possível destino.

Já Jovic, que colecionou mais polêmicas que gols nesta temporada, não sabe se seguirá em Madrid ou não. O Real pagou 60 milhões de euros pelo jogador, valor que seria difícil de recuperar na atual situação em que a maioria dos clubes se encontra. Porém, Zidane confia na qualidade do atacante e acredita que pode recuperá-lo.

Bale e James

Um dos principais personagens merengues na reta final de LaLiga foi Gareth Bale, mas de modo negativo. O galês não foi utilizado por Zidane e foi visto diversas vezes brincando ou ‘relaxando’ no banco de reservas, aparentemente sem se importar por não jogar.

Além de Bale, James Rodriguez também está claramente fora dos planos do treinador francês. Os dois têm salários muito altos, o que dificultaria uma transferência.

Segundo informações da 'Goal', o colombiano tem uma proposta da Inter Miami, da MLS. A liga americana também poderia ser um destino para o galês, mas, ao que tudo indica, ele não pretende deixar Madrid antes do fim de seu contrato.

Jogadores emprestados

Dentre os diversos jogadores merengues emprestados pela Europa, estão Sergio Reguilón, Martin Odegaard, Dani Ceballos e Takefusa Kubo. Os quatro fizeram boas temporadas por Sevilla, Real Sociedad, Arsenal e Mallorca, respectivamente, mas não devem retornar para Madrid, pelo menos não neste momento.

Reguilón deve seguir em Sevilla, até pela presença de Marcelo e Mendy no Real. Odegaard também tem mais um ano de contrato com o Sociedad e deve seguir no time, onde é o principal jogador e foi um dos destaques de LaLiga.

O Arsenal quer ficar com Ceballos por mais uma temporada e o Bétis também gostaria do retorno do jogador. Por fim, Kubo está em fim de empréstimo no Mallorca, mas tem bastante mercado na Espanha. Os merengues esperam emprestá-lo novamente ou até vendê-lo em definitivo.