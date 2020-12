"Minha cabeça pede para eu me aposentar, porém... "

Robben foi titular em setembro depois de dois anos e durou apenas meia hora em campo devido a problemas físicos. O jogador de 36 anos pendurou as chuteiras e voltou porque disse que ainda não se via sem levar uma rotina de jogador de futebol.

E trabalhou muito para voltar e o fez com a camisa do Groningen, com a qual já disputou duas partidas nesta temporada, mas nem chegou aos 45 minutos.

"Só espero poder voltar a campo. Tive muitos contratempos. Sabia que seria uma tarefa complicada e um desafio. Para ser honesto, a energia desapareceu nas últimas semanas e minha cabeça pede para se aposentar", disse ele em entrevista ao 'Sky Esportes'.

Robben ainda não quer jogar a toalha e resiste. Se já se levantou várias vezes ao longo de sua carreira, o atacante não vê impossibilidade de fazê-lo mais uma vez, então espera que no próximo ano possa ter continuidade antes de finalmente pendurar as chuteiras.

“Mas tem alguém dentro de mim que me impede de parar. Minha carreira acabou e este ano já era algo extra e se tudo der certo em 2021, seria ótimo”, finalizou.